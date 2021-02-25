«Металлург» по буллитам победил «Ак Барс» в матче КХЛ

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В основное время за «Металлург» забили Филип Хольм и Андрей Чибисов. «Ак Барс» ответил шайбами Кирилла Петрова и Кристиана Хенкеля.

Овертайм не выявил сильнейшего. В серии буллитов победу «Металлургу» принёс бросок Чибисова.

В параллельном матче «Йокерит» в овертайме взял верх над «Амуром» со счётом 4:3.

Ранее сообщалось, что ЦСКА прервал четырёхматчевую серию побед «Локомотива» в КХЛ.