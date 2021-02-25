«Металлург» по буллитам победил «Ак Барс» в матче КХЛ
- globallookpress.com
Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
В основное время за «Металлург» забили Филип Хольм и Андрей Чибисов. «Ак Барс» ответил шайбами Кирилла Петрова и Кристиана Хенкеля.
Овертайм не выявил сильнейшего. В серии буллитов победу «Металлургу» принёс бросок Чибисова.
В параллельном матче «Йокерит» в овертайме взял верх над «Амуром» со счётом 4:3.
Ранее сообщалось, что ЦСКА прервал четырёхматчевую серию побед «Локомотива» в КХЛ.