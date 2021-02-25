ЦСКА прервал четырёхматчевую серию побед «Локомотива» в КХЛ

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Московский ЦСКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА прервал четырёхматчевую серию побед «Локомотива» в КХЛ
  • © cska-hockey.ru

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В основное время за ЦСКА забили Максим Шалунов и Павел Карнаухов. «Локомотив» ответил голами Николая Коваленко и Дениса Алексеева.

Овертайм не выявил сильнейшего. В серии буллитов победу ЦСКА принёс бросок Андрея Лактионова.

В других матчах игрового дня «Куньлунь Ред Стар» всухую проиграл «Барысу» (0:3) а «Нефтехимик» в овертайме уступил «Северстали» (2:3).

Ранее сообщалось, что «Трактор» гарантировал себе пятое место в Восточной конференции КХЛ, обыграв «Торпедо».

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