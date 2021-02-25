«Трактор» гарантировал себе пятое место в Восточной конференции КХЛ, обыграв «Торпедо»

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Челябинский «Трактор» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Трактор» гарантировал себе пятое место в Восточной конференции КХЛ, обыграв «Торпедо»
  • © hctraktor.org

Встреча, прошедшая в Челябинске, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Трактору» принесли шайбы Томаша Гика, Алексея Бывальцева и Лукаша Седлака.

«Торпедо» ответило голами Ивана Чеховича и Михаила Варнакова.

Благодаря такому результату «Трактор» гарантировал себе пятое место в Восточной конференции, «Торпедо» за один матч до конца регулярного чемпионата — на восьмом месте.

Ранее сообщалось, что «Йокерит» сыграет все матчи плей-офф КХЛ на площадках соперников.

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