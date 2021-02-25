«Трактор» гарантировал себе пятое место в Восточной конференции КХЛ, обыграв «Торпедо»
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Встреча, прошедшая в Челябинске, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.
Победу «Трактору» принесли шайбы Томаша Гика, Алексея Бывальцева и Лукаша Седлака.
«Торпедо» ответило голами Ивана Чеховича и Михаила Варнакова.
Благодаря такому результату «Трактор» гарантировал себе пятое место в Восточной конференции, «Торпедо» за один матч до конца регулярного чемпионата — на восьмом месте.
Ранее сообщалось, что «Йокерит» сыграет все матчи плей-офф КХЛ на площадках соперников.