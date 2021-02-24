«Йокерит» сыграет все матчи плей-офф КХЛ на площадках соперников

«Йокерит» проведёт все матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на площадках соперников.

Об этом сообщается на официальном сайте «Йокерита». Данное решение принято после консультаций с КХЛ и финскими властями. «Йокерит» пошёл на такой шаг в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Выступая на площадке соперника, команда получит возможность свести к минимуму перемещения между городами.

Плей-офф КХЛ стартует 2 марта. «Йокерит» занимает пятое место в Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата первым соперником финского коллектива в розыгрыше Кубка Гагарина станет либо московское «Динамо», либо ярославский «Локомотив».

Ранее определились все участники плей-офф КХЛ.