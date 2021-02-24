«Йокерит» сыграет все матчи плей-офф КХЛ на площадках соперников

Короткая ссылка
«Йокерит» проведёт все матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на площадках соперников.
«Йокерит» сыграет все матчи плей-офф КХЛ на площадках соперников
  • @Jokerit_RU
  • Twitter

Об этом сообщается на официальном сайте «Йокерита». Данное решение принято после консультаций с КХЛ и финскими властями. «Йокерит» пошёл на такой шаг в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Выступая на площадке соперника, команда получит возможность свести к минимуму перемещения между городами.

Плей-офф КХЛ стартует 2 марта. «Йокерит» занимает пятое место в Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата первым соперником финского коллектива в розыгрыше Кубка Гагарина станет либо московское «Динамо», либо ярославский «Локомотив».

Ранее определились все участники плей-офф КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить