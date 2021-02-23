Определились все участники плей-офф КХЛ

Стали известны все команды, которые сыграют в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2020/21.

От Западной конференции в Кубке Гагарина сыграют московский ЦСКА, московское «Динамо», ярославский «Локомотив», петербургский СКА, финский «Йокерит», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь» и московский «Спартак».

На Востоке в плей-офф сыграют казанский «Ак Барс», омский «Авангард», магнитогорский «Металлург», уфимский «Салават Юлаев», челябинский «Трактор», казахстанский «Барыс», екатеринбургский «Автомобилист» и нижегородское «Торпедо».

Старт Кубка Гагарина намечен на 2 марта.

Ранее сообщалось, что «Спартак» вышел в плей-офф КХЛ после поражения «Витязя» от «Йокерита».