Врач сборной России: секрет Тутберидзе в том, что она великий тренер

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Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский объяснил секрет успеха Этери Тутберидзе.
Врач сборной России: секрет Тутберидзе в том, что она великий тренер
  • РИА Новости

«Все великие тренеры — диктаторы. Но тренеры-женщины в фигурном катании — это ещё и мамы, хранительницы спортивного очага. Это их семья, и они сохраняют эту семью. Такой вот «тёплый матриархат». В чём секрет Этери Тутберидзе? Секрет в том, что она великий тренер. К Этери Георгиевне я отношусь с огромным уважением. Она живёт работой, волшебным образом поверяет алгеброй элементов ультра-си гармонию танца на льду», — цитирует Шветского «Литературная газета». 

24 февраля Этери Тутберидзе отпраздновала 47-й день рождения.

Ранее Медведева заявила, что Тутберидзе подняла фигурное катание на другой уровень.

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