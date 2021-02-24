Медведева: Тутберидзе подняла фигурное катание на другой уровень

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поздравила с днём рождения своего тренера Этери Тутберидзе.

«Сегодня день рождения моего тренера Этери Тутберидзе. Человека, который изменил и поднял на другой уровень фигурное катание. Все поздравления мы всегда говорим друг другу лично, а здесь хотелось бы пожелать Этери Георгиевне продолжать удивлять, развиваться и добиваться всяческих успехов. Крепкого вам здоровья и сил!» — написала Медведева в своём Instagram.

24 февраля Этери Тутберидзе исполнилось 47 лет.

Медведева покинула группу Тутберидзе после ОИ-2018, на которых завоевала серебро, и перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Осенью 2020 года спортсменка вернулась к Тутберидзе. Однако в этом сезоне Медведева ни разу не выступала на соревнованиях из-за травмы спины и коронавирусной инфекции, которой она переболела.

Ранее глава «Самбо-70» заявил, что Тутберидзе совершила переворот в фигурном катании.