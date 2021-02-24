Жамнов — об обвинениях Назарова в адрес Панарина: не стоит раздувать эту историю

Бывший менеджер подольского «Витязя» Алексей Жамнов высказался об обвинениях бывшего тренера подмосковного клуба Андрея Назарова в адрес российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.

«Я не помню тот инцидент. Если бы случилось что-то серьёзное, это отложилось бы у меня в памяти. Не стоит раздувать эту историю. Добавить к словам Анисина мне нечего. Ну и заявление о взятке в €40 тыс. — это круто, конечно», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Панарин провёл 14 матчей и набрал 18 очков.

Ранее бывший нападающий подольского «Витязя» Михаил Анисин прокомментировал обвинения Назарова в адрес Панарина.