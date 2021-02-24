Анисин прокомментировал обвинения Назарова в адрес Панарина
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«Назаров дал нам три выходных, поскольку в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) наступила пауза на Евротур. С Панариным мы тогда дружили и решили с ним пойти в караоке», — приводит слова Анисина «Спорт-Экспресс».
По словам хоккеиста, после возвращения в Россию Панарина оштрафовали в клубе и провели воспитательную беседу.
«По возвращении в Россию Панарина вызвал к себе генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов, провёл воспитательную беседу и оштрафовал», — добавил он.
В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Панарин провёл 14 матчей и набрал 18 очков.
Ранее Назаров рассказал, как Панарин избил 18-летнюю девушку в Риге в 2011 году.