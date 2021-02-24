Анисин прокомментировал обвинения Назарова в адрес Панарина

Бывший нападающий подольского «Витязя» Михаил Анисин высказался об обвинениях бывшего тренера подмосковного клуба Андрея Назарова в адрес российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.

«Назаров дал нам три выходных, поскольку в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) наступила пауза на Евротур. С Панариным мы тогда дружили и решили с ним пойти в караоке», — приводит слова Анисина «Спорт-Экспресс».

По словам хоккеиста, после возвращения в Россию Панарина оштрафовали в клубе и провели воспитательную беседу.

«По возвращении в Россию Панарина вызвал к себе генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов, провёл воспитательную беседу и оштрафовал», — добавил он.

В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Панарин провёл 14 матчей и набрал 18 очков.

Ранее Назаров рассказал, как Панарин избил 18-летнюю девушку в Риге в 2011 году.