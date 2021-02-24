Турышев рассказал о подготовке Устюгова к спринту на ЧМ в Оберстдорфе
- РИА Новости
«У Устюгова есть определённая проблема с мышцей ноги. Но сегодня Сергей не чувствовал дискомфорта, выполнил полноценную тренировку и сказал, что побежит завтра», — приводит слова Турышева РИА «Новости».
По словам тренера, Устюгов примет участие в спринте и спринтерской эстафете.
«Всё зависит от результатов. Возможно, что Сергей и другие гонки побежит при плохих выступлениях других ребят», — добавил он.
Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 25 февраля по 7 марта.
Спринтерские гонки на ЧМ состоятся 25 февраля.
Ранее сообщалось, что Большунов и Устюгов выступят в спринте на ЧМ в Оберстдорфе.