Экс-хоккеист «Витязя» подробно рассказал об инциденте с Панариным в 2011 году

Бывший форвард подольского «Витязя» Михаил Анисин прокомментировал обвинения экс-тренер подмосковного клуба Андрея Назарова в адрес российского хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.

«Была там одна компания. То ли мы зазывали их танцевать, то ли кто-то из них грубое нам сказал. Ударов, как утверждают, я не помню. Девочки сами были уже вдрабадан пьяные. Сказали они нам пару фраз. Вроде даже в мой адрес. Максимум, что могло быть, — Тема слегка оттолкнул одну из девушек. И то не факт, что это произошло. Но ударов и тем более разбитого лица точно не было», — цитирует Анисина «Спорт-Экспресс».

По его словам, если кто-то действительно кого-то ударил, то сразу разгорелся бы большой скандал, как это часто бывает за границей в подобных ситуациях. Кроме того, он выразил сомнения в порядочности девушек, которые находились в баре.

«Они же не просто так бродили по гостинице в такое время суток. Их там было две-три компании. Может, с их стороны была легкая провокация, чтобы срубить денег с известных хоккеистов», — добавил Анисин.

Бывший тренер подольского «Витязя» Андрей Назаров рассказал, как Панарин во время выступления за клуб в 2011 году избил 18-летнюю девушку в одном из отелей после матча в Риге. После этого в «Рейнджерс» заявили, что игрок опровергает обвинения специалиста.

В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Панарин провёл 14 матчей и набрал 18 очков (пять шайб и 13 результативных передач).

Ранее в американских СМИ заявили, что против Панарина нет доказательств, кроме слов Назарова.