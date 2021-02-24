Американские СМИ: против Панарина нет доказательств, кроме слов Назарова

Журналист издания Philadelphia Inquirer Майк Сиелски поделился мнением по поводу обвинений в адрес российского хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.

По мнению обозревателя, Панарин является смелым человеком, так как регулярно высказывает свою гражданскую позицию.

«Отсутствие Панарина в четверг в матче с «Филадельфией» будет громко говорить о том, кем он является, и о рисках, на которые он пошёл. Нет никаких доказательств того, что Панарин что-то сделал не так в 2011 году, кроме слов Назарова — признанного подхалима власти. Тогда ему было около 20 лет, он ни в коем случае не был звездой. Думать, что такой инцидент можно было бы скрыть, чтобы защитить Артемия, было бы нарушением логики и правдоподобия», — написал Сиелски.

Бывший тренер подольского «Витязя» Андрей Назаров рассказал, как Панарин во время выступления за клуб в 2011 году избил 18-летнюю девушку в одном из отелей после матча в Риге. После этого в «Рейнджерс» заявили, что игрок опровергает обвинения специалиста.

В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Панарин провёл 14 матчей и набрал 18 очков (пять шайб и 13 результативных передач).

Ранее сообщалось, что НХЛ не будет инициировать расследование против Панарина до получения доказательств избиения девушки.