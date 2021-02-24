Источник: НХЛ не будет инициировать расследование против Панарина до получения доказательств избиения девушки

Короткая ссылка
Национальная хоккейная лига (НХЛ) не будет расследовать дело об избиении девушки форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным до получения достоверных доказательств.
Источник: НХЛ не будет инициировать расследование против Панарина до получения доказательств избиения девушки
  • © Reuters

«НХЛ не начала независимое расследование относительно обвинений против Панарина и не намерена это делать без достоверных доказательств того, что данный инцидент имел место быть», — пишет обозреватель издания NY Post Ларри Брукс.

Российский тренер Андрей Назаров накануне дал интервью, в котором сообщил, что экс-форвард «Витязя», а ныне форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2011 году в Риге избил 18-летнюю девушку. 

Ранее экс-хоккеист «Витязя» Бреннан заявил, что не слышал об инциденте с Панариным в 2011 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить