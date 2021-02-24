Источник: НХЛ не будет инициировать расследование против Панарина до получения доказательств избиения девушки

Национальная хоккейная лига (НХЛ) не будет расследовать дело об избиении девушки форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным до получения достоверных доказательств.

«НХЛ не начала независимое расследование относительно обвинений против Панарина и не намерена это делать без достоверных доказательств того, что данный инцидент имел место быть», — пишет обозреватель издания NY Post Ларри Брукс.

Российский тренер Андрей Назаров накануне дал интервью, в котором сообщил, что экс-форвард «Витязя», а ныне форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2011 году в Риге избил 18-летнюю девушку.

Ранее экс-хоккеист «Витязя» Бреннан заявил, что не слышал об инциденте с Панариным в 2011 году.