Экс-хоккеист «Витязя» Бреннан заявил, что не слышал об инциденте с Панариным в 2011 году

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Бывший форвард «Витязя» Кип Бреннан высказался о словах тренера Андрея Назарова про причастность экс-игрока команды, а ныне звезды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемия Панарина к избиению девушки в 2011 году после матча в Латвии.
Экс-хоккеист «Витязя» Бреннан заявил, что не слышал об инциденте с Панариным в 2011 году
  • © Reuters

«Я не знал о подобном и не слышал, чтобы такое происходило. Он был отличным парнем, веселился в раздевалке. Артемий всегда работал над своим английским с ребятами из Северной Америки. Он был очень талантливым молодым игроком», — приводит New York Post слова Бреннана.

22 февраля Назаров обвинил нападающего «Рейнджерс» в нападении на девушку десять лет назад после матча «Витязя». Якобы инцидент случился после поражения от рижского «Динамо» (0:2). Хоккеисты подмосковной команды, среди которых был Панарин и легионеры, отправились в бар, где Артемий ударил девушку.

Ранее шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Вашингтон» в овертайме матча НХЛ.

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