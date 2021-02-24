Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Вашингтон» в овертайме матча НХЛ
Встреча, проходившая на «Кэпитал-Уан Арене» в Вашингтоне, завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
В составе «Питтсбурга» отличились Евгений Малкин, Джейк Гюнцель и Каспери Капанен.
За проигравших забрасывали Рихард Паник и Конор Шири.
Форвард хозяев Евгений Кузнецов отдал голевую передачу. Его партнёры по команде Александр Овечкин и Дмитрий Орлов не сумели отметиться результативными действиями.
Ранее североамериканский хоккейный эксперт Фридман высказался о ситуации с Панариным.