Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Вашингтон» в овертайме матча НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» одержали победу над «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча, проходившая на «Кэпитал-Уан Арене» в Вашингтоне, завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Питтсбурга» отличились Евгений Малкин, Джейк Гюнцель и Каспери Капанен.

За проигравших забрасывали Рихард Паник и Конор Шири.

Форвард хозяев Евгений Кузнецов отдал голевую передачу. Его партнёры по команде Александр Овечкин и Дмитрий Орлов не сумели отметиться результативными действиями.

Ранее североамериканский хоккейный эксперт Фридман высказался о ситуации с Панариным.