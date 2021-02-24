Североамериканский хоккейный эксперт Фридман высказался о ситуации с Панариным

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Известный североамериканский хоккейный эксперт Эллиотт Фридман поделился мнением об обвинениях в адрес российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.

«Ситуация с Артемием Панариным невероятно сложна для игрока, «Рейнджерс» и лиги. Со стороны бывшего игрока НХЛ Андрея Назарова было серьёзное обвинение, но одно его заявление никого не убедит. «Рейнджерс» выразили безоговорочную поддержку Панарину. Полицейского отчёта нет, и если он появится, то будет тщательно изучен», — сказал Фридман в эфире Sportsnet.

По его словам, он пока не понимает, как долго Панарин будет находиться в отпуске. При этом Фридман подчеркнул, что никто не собирается оказывать давление на хоккеиста. Он также предположил, что возникший скандал мог быть связан с политической позицией Панарина.

Бывший тренер подольского «Витязя» Андрей Назаров рассказал, как Панарин во время выступления за клуб в 2011 году избил 18-летнюю девушку в одном из отелей после матча в Риге. После этого в «Рейнджерс» заявили, что игрок опровергает обвинения специалиста.

В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Панарин провёл 14 матчей и набрал 18 очков (пять шайб и 13 результативных передач).

Ранее бывший партнёр Панарина по «Витязю» Джон Мирасти заявил, что не слышал о скандальной ситуации с российским форвардом.

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