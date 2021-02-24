Экс-хоккеист «Витязя»: не помню, чтобы слышал что-то о ситуации в Риге с Панариным

Бывший хоккеист подольского «Витязя» Джон Мирасти отреагировал на обвинения в адрес российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.

«Не помню, чтобы слышал что-нибудь подобное о ситуации в Риге. Артемий был очень приятным парнем и невероятным игроком», — цитирует Мирасти РИА Новости.

Бывший тренер подольского «Витязя» Андрей Назаров рассказал, как Панарин во время выступления за клуб в 2011 году избил 18-летнюю девушку в одном из отелей после матча в Риге. После этого в «Рейнджерс» заявили, что игрок опровергает обвинения специалиста.

В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Панарин провёл 14 матчей и набрал 18 очков (пять шайб и 13 результативных передач).

Ранее экс-тренер рижского «Динамо» Юлиус Шуплер также признался, что ничего не слышал о ситуации с Панариным.