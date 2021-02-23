Экс-тренер рижского «Динамо»: не слышал об истории с Панариным в 2011 году

Бывший главный тренер рижского «Динамо» Юлиус Шуплер отреагировал на обвинения в адрес российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.

«Я ничего не знаю об этой истории с Панариным. Не слышал о ней ни в 2011 году, ни сейчас. Мне уже 70 лет, от дел отошёл, больше не тренирую, занимаюсь внучатами», — цитирует Шуплера РИА Новости.

Бывший тренер подольского «Витязя» Андрей Назаров рассказал, как Панарин во время выступления за клуб в 2011 году избил 18-летнюю девушку в одном из отелей после матча в Риге. После этого в «Рейнджерс» заявили, что игрок опровергает обвинения специалиста.

В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Панарин провёл 14 матчей и набрал 18 очков (пять шайб и 13 результативных передач).

Ранее Андрей Николишин назвал бредом слова Назарова о Панарине.