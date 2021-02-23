Николишин назвал бредом слова Назарова о Панарине

Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин прокомментировал обвинения Андрея Назарова в адрес российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.

«Большего бреда я в жизни не слышал. Комментировать пиар Назарова — не ко мне», — цитирует Николишина «Спорт-Экспресс».

Бывший тренер подольского «Витязя» Андрей Назаров рассказал, как Панарин во время выступления за клуб в 2011 году избил 18-летнюю девушку в одном из отелей в Риге. После этого в «Рейнджерс» заявили, что игрок опровергает обвинения специалиста.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Панарин провёл 14 матчей и набрал 18 очков (пять шайб и 13 результативных передач).

Ранее Евгений Кафельников встал на защиту Панарина после слов Назарова.