Кафельников встал на защиту Панарина после слов Назарова

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал обвинения тренера Андрея Назарова в адрес российского хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.

«Для меня главный вопрос — почему эта история появилась именно сейчас. Анализируя ситуацию, я очень хорошо понимаю: это ответ Панарину на его искренность и открытое мнение о жизни и политической ситуации в России. Я вижу в этом спланированный вброс», — цитирует Кафельникова «Советский спорт».

По его мнению, Панарину пытаются очернить репутацию из-за его позиции, а также из-за его широкой популярности.

«Цель — очернить игрока и личность. В глазах тех, кто о Панарине, может быть, услышал только вчера», — добавил Кафельников.

Бывший тренер подольского «Витязя» Андрей Назаров рассказал, как Панарин во время выступления за клуб в 2011 году избил 18-летнюю девушку в одном из отелей в Риге. После этого в «Рейнджерс» заявили, что игрок опровергает обвинения специалиста.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Панарин провёл 14 матчей и набрал 18 очков (пять шайб и 13 результативных передач).

Ранее латвийский юрист высказался по поводу срока давности в случае возбуждения дела в отношении Панарина.