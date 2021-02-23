Латвийский юрист высказался по поводу срока давности в случае возбуждения дела против Панарина

Член правления детективного и юридического агентства Raum Group Сергей Мордань рассказал о сроках давности в случае возбуждения уголовного дела в отношении российского хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Учитывая тот факт, что событие (если оно происходило) имело место в 2011 году, нужно понять, какой степени телесные повреждения были нанесены девушке. Уголовный закон Латвийской Республики гласит, что срок давности в делах изменяется следующим образом: менее тяжкие преступления — пять лет, тяжкие — десять, особо тяжкие — 15 лет», — цитирует Морданя «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что нельзя точно сказать, можно ли вообще возбудить дело, так как неизвестны многие детали событий.

«Из имеющейся информации про нанесённые девушке удары можно предположить, что конкретно в этом случае речь идёт о сроке давности не менее пяти лет», — добавил Мордань.

Бывший тренер подольского «Витязя» Андрей Назаров рассказал, как Панарин во время выступления за клуб в 2011 году избил 18-летнюю девушку в одном из отелей в Риге. После этого в «Рейнджерс» заявили, что игрок опровергает обвинения специалиста.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Панарин провёл 14 матчей и набрал 18 очков (пять шайб и 13 результативных передач).

Ранее депутат Виталий Милонов раскритиковал Назарова за историю с Панариным.