Депутат Милонов раскритиковал Назарова за историю с Панариным

Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал слова бывшего тренера «Витязя» Андрея Назарова, который заявил, что российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в 2011 году избил 18-летнюю девушку в Риге.

«Мне всё это напоминает западный тренд, когда стареющие звёзды вспоминают, как их трогал тот или иной продюсер. Доказательств нет, свидетелей тоже нет, но шрам в сердечке остался. Это стиль разборок светских чикуль, а не тех, кто сегодня отмечает свой праздник. Это стиль не для мужиков. Если есть претензии по существу, так и скажи. Если есть какие-то претензии, тоже можно сказать об этом смело. А пытаться выцарапать глаза когтями — это абсолютно неправильно и не по-мужски. Если у тебя есть какие-то претензии к какому-то человеку по его взглядам, то ты можешь спорить, общаться, не соглашаться. А говорить о том, что было десять лет назад… Что же ты молчал? Что же ты тогда в рот воды набрал? Чего ждал? Если ты знал, но ничего не говорил — значит этого не было», — цитирует Милонова Sport24.

Ранее Назаров объяснил, почему десять лет не вспоминал инцидент с Панариным в Риге.