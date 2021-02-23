Назаров объяснил, почему десять лет не вспоминал инцидент с Панариным в Риге

Бывший тренер подмосковного «Витязя» Андрей Назаров объяснил, почему только сейчас решил рассказать об инциденте в Латвии в 2011 году с участием форварда Артемия Панарина, выступающего за «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Не знаю. Честно скажу, я, наверное, повзрослел. Когда тебе 37 лет, ты находишься в хайпе, общаешься с серьёзными людьми, то ты многого не понимаешь. А когда тебе 46, то понимаешь, что в этой ситуации мы были неправы и надо было поступать по-другому, не скрывать. Я ещё раз хочу извиниться за то, что поступил неправильно, помог Панарину спрыгнуть с этой истории. Я лично помогал ему, и я извиняюсь за это», — приводит РИА Новости слова Назарова.

Также тренер призвал спортсмена публично прокомментировать произошедший в 2011 году эпизод.

«Прошу его прокомментировать, пускай расскажет правду. Что он скажет? Улыбнётся? Хорошо! Те, кто его знает, всё поймут. Подобные истории случаются, они не единичны, и все почему-то молчат и забывают. А меня это гложет изнутри, потому решил рассказать. Это моя гражданская позиция. У Панарина она тоже есть, то почему у меня не может её быть? Если кто-то считает, что я вру, то есть свидетели. Посмотрите, кто тогда был в команде», — добавил Назаров.

По словам тренера, в 2011 году, после поражения от рижского «Динамо» (0:2), хоккеисты «Витязя», среди которых был Панарин и легионеры подмосковного клуба, отправились в бар, где Артемий ударил девушку.

Ранее Назаров высказался о возможном судебном иске от Панарина.