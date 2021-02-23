Назаров — о возможном судебном иске от Панарина: пусть подаёт

Бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров заявил, что готов к судебной тяжбе с хоккеистом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным, поскольку у него есть десятки свидетелей инцидента спортсмена с девушкой в 2011 году.

«У нас всегда если кто-то что-то сказал из Европы или США, то им верят. Если говорят про россиянина, то почему-то считают, что он дурачок. Вот сказал латвийский журналист, о котором никто не знает. Я же могу привести миллион журналистов, которые скажут по-другому. Давайте слушать тех, кто там присутствовал лично, а это более 30 человек. А то, что пока они не отвечают на звонки, — так ведь и не опроверг пока никто», — приводит РИА Новости слова Назарова.

Также тренер отреагировал на возможную повестку в суд от Панарина:

«Ну пусть подаёт», — сказал Назаров.

По словам тренера, в 2011 году, после поражения в матче с рижским «Динамо» (0:2), хоккеисты «Витязя», среди которых был Панарин и легионеры подмосковного клуба, отправились в бар, где Артемий ударил девушку.

Ранее агент назвал ложными обвинения в адрес Панарина.