Игнатьев считает Сёмина идеальной кандидатурой на смену Тедеско в «Спартаке»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев оценил вероятность того, что экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин может возглавить «Спартак».

«Даже не представляю, что у Сёмина на уме и в голове по этому поводу. И что на уме у руководителей «Спартака». С другой стороны, ничего исключать нельзя. Тут ведь нужно понимать, что это Сёмин — колоритная футбольная фигура. Ошибиться при выборе подобной кандидатуры очень сложно, практически невозможно. Это понятно из его биографии, учитывая команды, в которых он работал. Везде или практически везде он добивался результатов, титулов. И он российский тренер. Я бы прежде всего предложил его, а не иностранца. В Сёмине я уверен, потому что я его хорошо знаю. И вы его знаете» — цитирует Игнатьева Bobsoccer.

Юрий Сёмин находится без работы с июня 2020 года, после того как покинул «Локомотив» в связи с истечением срока действия контракта.

Нынешний тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что Бердыев намерен вернуться к работе с топ-клубом РПЛ.