СМИ: Бердыев намерен вернуться к работе с топ-клубом РПЛ

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев рассчитывает в 2021 году найти новое место работы.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, 68-летний специалист хочет прийти в команду, где есть ресурсы для борьбы за медали и еврокубки. Сообщается, что у Бердыева были варианты с «Динамо» и «Ахматом». Спортивный директор москвичей Желько Бувач убедил руководство пригласить Сандро Шварца, а от предложения клуба из Грозного тренер сам отказался.

Бердыев является двукратным чемпионом и обладателем Супекубка России, а также побеждал в Кубке страны-2012.

Ранее Гвардиола возглавил список лучших тренеров мира по версии Clubelo, а Бердыев и Сёмин попали в топ-40.