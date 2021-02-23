Форман посоветовал Макгрегору перейти в бокс

Легендарный боксёр Джордж Форман считает, что экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конору Макгрегору следует сменить вид спорта.

«Макгрегору тяжело принять это, но он больше ударник, нежели боец смешанного стиля. Я бы предпочёл увидеть его сейчас в боксёрских поединках. Думаю, что если состоится бой с Пакьяо, то он должен одержать победу. По правилам бокса, более десяти раундов — Макгрегор победит его. Он привык к боксу, а в ММА у него больше ничего не получится. Пакьяо очень хорош, но Макгрегор сможет одолеть его в боксёрском противостоянии». — цитирует Формана Irish Mirror.

На счету Макгрегора есть один бой в профессиональном боксе. В 2017 году он сразился с непобеждённым Флойдом Мейвезером, уступив ему техническим нокаутом в десятом раунде.

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