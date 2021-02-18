Глава UFC рассказал, как проиграл $1 млн

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, как проиграл $1 млн из-за ставок на спорт.
Глава UFC рассказал, как проиграл $1 млн
  • Reuters

По его словам, он любит делать ставки — так спортивное событие становится для него более интересным.

«Как-то я поставил миллион долларов на Джермейна Тейлора. Помню, что ему тогда надрал задницу долговязый парень из Огайо Келли Павлик. Я поставил миллион долларов, но Тейлора уничтожили», — цитирует Уайта BJPenn.

Ранее Уайт выразил мнение, что действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру, если ирландец Конор Макгрегор завоюет титул.

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