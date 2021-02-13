Глава UFC: Нурмагомедов по-настоящему ненавидит Макгрегора

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Дана Уайт считает, что действующий чемпион организации в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру, если ирландец Конор Макгрегор завоюет титул.

«Я согласен со словами Хабиба, что он гораздо лучше остальных бойцов лёгкого веса. Но я также знаю, что он ненавидит Конора Макгрегора. Он по-настоящему ненавидит его, и такого мы ещё не видели. Уверен, если Макгрегор завоюет титул, Хабиб вернётся, чтобы подраться с ним. Может, я и ошибаюсь, посмотрим», — сказал Уайт в интервью ESPN.

Напомним, что в октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора с помощью удушающего приёма.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его активе 29 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

Ранее Уайт заявил, что не верит в окончательное решение Нурмагомедова по поводу завершения карьеры.