Медведев обошёл Сафина и Южного по сумме заработанных призовых
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По итогам Australian Open Даниил Медведев получил $1,03 млн. Таким образом, за всю карьеру российский теннисист заработал $15,7 млн.
По сумме заработанных призовых Медведев обошёл своих соотечественников Михаила Южного и Марата Сафина и уступает лишь Евгению Кафельникову ($23,9 млн) и Николаю Давыденко ($16,2 млн).
В финале Australian Open он уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу со счётом 5:7, 2:6, 2:6.
Ранее сообщалось, что Медведев стал третьей ракеткой мира.