Медведев обошёл Сафина и Южного по сумме заработанных призовых

Финалист Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) Даниил Медведев поднялся на третье место среди российских теннисистов по сумме заработанных призовых.

По итогам Australian Open Даниил Медведев получил $1,03 млн. Таким образом, за всю карьеру российский теннисист заработал $15,7 млн.

По сумме заработанных призовых Медведев обошёл своих соотечественников Михаила Южного и Марата Сафина и уступает лишь Евгению Кафельникову ($23,9 млн) и Николаю Давыденко ($16,2 млн).

В финале Australian Open он уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу со счётом 5:7, 2:6, 2:6.

Ранее сообщалось, что Медведев стал третьей ракеткой мира.