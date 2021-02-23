Медведев обошёл Сафина и Южного по сумме заработанных призовых

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Финалист Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) Даниил Медведев поднялся на третье место среди российских теннисистов по сумме заработанных призовых.
Медведев обошёл Сафина и Южного по сумме заработанных призовых
  • © REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake

По итогам Australian Open Даниил Медведев получил $1,03 млн. Таким образом, за всю карьеру российский теннисист заработал $15,7 млн.

По сумме заработанных призовых Медведев обошёл своих соотечественников Михаила Южного и Марата Сафина и уступает лишь Евгению Кафельникову ($23,9 млн) и Николаю Давыденко ($16,2 млн).

В финале Australian Open он уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу со счётом 5:7, 2:6, 2:6.

Ранее сообщалось, что Медведев стал третьей ракеткой мира.

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