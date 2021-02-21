Голевая передача Малкина помогла «Питтсбургу» одолеть «Айлендерс» в НХЛ

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«Питтсбург Пингвинз» нанёс поражение «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев дубль оформил Крис Летанг, а также один раз отличился Майк Мэтисон. Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей. У коллектива из Нью-Йорка шайбы забросили Джордан Эберле и Брок Нельсон.

Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 15 бросков из 18.

Ранее сообщалось, что два очка Андрея Свечникова помогли «Каролина Харрикейнз» обыграть «Тампа-Бэй Лайтнинг» в НХЛ.

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