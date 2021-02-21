Два очка Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Тампу» в НХЛ
Встреча прошла в Роли и завершилась в пользу хозяев — 4:0.
В составе «Харрикейнз» шайбы забросили Винсент Трочек, Себастьян Ахо, Седрик Пакетт и россиянин Андрей Свечников. Кроме того, Свечников отметился результативной передачей.
В следующем матче, который состоится 23 февраля, команды снова встретятся между собой.
Ранее сообщалось, что матч НХЛ на открытом воздухе «Вегас Голден Найтс» — «Колорадо Эвеланш» перенесён из-за таяния льда под солнцем.