Матч НХЛ на открытом воздухе «Вегас» — «Колорадо» перенесён из-за таяния льда под солнцем

Встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс», организованная на открытом воздухе на озере Тахо, перенесена.

Как сообщает пресс-служба лиги, игра, приостановленная после первого периода из-за таяния площадки от солнца, будет возобновлена уже после его захода — в 08:00 мск.

Первый период встречи завершился со счётом 1:0 в пользу «Колорадо».

Озеро Тахо, на котором организован матч, расположено на границе штатов Калифорния и Невада.

Ранее сообщалось, что четыре передачи Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон» в НХЛ.