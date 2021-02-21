Матч НХЛ на открытом воздухе «Вегас» — «Колорадо» перенесён из-за таяния льда под солнцем
Как сообщает пресс-служба лиги, игра, приостановленная после первого периода из-за таяния площадки от солнца, будет возобновлена уже после его захода — в 08:00 мск.
Первый период встречи завершился со счётом 1:0 в пользу «Колорадо».
Озеро Тахо, на котором организован матч, расположено на границе штатов Калифорния и Невада.
Ранее сообщалось, что четыре передачи Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон» в НХЛ.