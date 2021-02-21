Матч НХЛ на открытом воздухе «Вегас» — «Колорадо» перенесён из-за таяния льда под солнцем

Короткая ссылка
Встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс», организованная на открытом воздухе на озере Тахо, перенесена.

Как сообщает пресс-служба лиги, игра, приостановленная после первого периода из-за таяния площадки от солнца, будет возобновлена уже после его захода — в 08:00 мск.

Первый период встречи завершился со счётом 1:0 в пользу «Колорадо».

Озеро Тахо, на котором организован матч, расположено на границе штатов Калифорния и Невада.

Ранее сообщалось, что четыре передачи Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить