Тедеско не считает, что ошибся с выбором тактической схемы на матч КР с «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказал мнение о причинах поражения команды в матче 1/8 финала Кубка России со столичным «Динамо».

«Хорошо начали первый тайм, но «Динамо» забило нам после их первой атаки. Это нелегко для такой молодой команды, как наша. Второй тайм тоже начали хорошо, но потом снова пропустили, получили красную карточку и проиграли», — приводит слова Тедеско «Матч ТВ».

Тренер отметил, что его устроила реакция команды на пропущенный мяч.

«Мы не теряли голову и сохраняли структуру, при этом создавали моменты. Считаю ли, что ошибся с выбором схемы? Если бы думал, что с ней ошибусь, я бы по ней не играл. Ожидал этого вопроса, но какое имеет отношение схема к мячу, пропущенному с пенальти, и к такому голу, который забил Тюкавин?» — добавил специалист.

«Спартак» на выезде проиграл «Динамо» со счётом 2:0 и завершил выступления в текущем розыгрыше Кубка России.

Ранее сообщалось, что Тедеско отказался комментировать назначение пенальти в матче Кубка России с «Динамо».