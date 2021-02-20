Первый тренер Кучерова и Гусева рассказал, что его команду не пускают на Открытое первенство Москвы

Тренер хоккейной школы в Долгопрудном Геннадий Курдин рассказал о трудностях, с которыми столкнулась его команда.

«Команду не включили в первенство Москвы, не дали детям играть. Об этом все молчат, как будто ничего не произошло. Кто-то решил со мной разобраться. Представьте, ваш ребёнок год не играет в хоккей. И кто-то ему указывает, где он должен тренироваться, где и как заниматься. Я этого не понимаю. Мы уже писали и в ФХР, и министрам. В Федерации хоккея Москвы говорят глупости. Сначала — что у нас слабые команды, потом — что не вовремя подали документы. Мы же уже были заявлены, в сентябре даже провели один матч. Да, поменяли юридическое лицо, но команда из Балашихи это делала трижды, и ничего. 60 детей уже не играют, а сейчас начнётся турнир для команд 2012 года рождения, их тоже, наверное, не пустят», — посетовал Курдин в беседе с RT.

Курдин является первым тренером нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и форварда «Нью-Джерси Девилз» Никиты Гусева. В настоящий момент он работает в хоккейной школе в Долгопрудном.

Ранее в «Авангарде» объявили об увольнении Курдина.