«Авангард» объявил об увольнении тренера, который обвиняется в нападении на судей

Омский «Авангард» объявил об увольнении тренера Геннадия Курдина по итогам инцидента, произошедшего в товарищеском матче юношеских команд 2005 года рождения «Авангард» (Долгопрудный) — «Молния».

Об этом сообщается на сайте «Авангарда».

Отмечается, что хоккейная школа в Долгопрудном не является филиалом клуба, а работает по франшизе.

«Своими действиями специалист нарушил этический кодекс хоккейной академии «Авангард», который был принят в прошлом году. Ценностей этого кодекса обязаны придерживаться все организации, выступающие под нашим брендом, вне зависимости от того, принадлежат они клубу или работают по франшизе», — говорится в заявлении.

При этом в клубе отметили, что одобряют методику подготовки Курдиным юных спортсменов и постараются сохранить его наработки, но из-за инцидента «Авангард» вынужден расторгнуть соглашение со специалистом.

Курдин, являющийся тренером «ястребов», по ходу третьего периода матча выразил недовольство решением судей удалить одного из хоккеистов «Авангарда», используя нецензурную брань. Игра продолжилась, но тренер по-прежнему кричал на судей, а затем бросил клюшку в одного из них и получил удаление до конца игры. Он отказался покидать скамейку. Арбитры вынуждены были отправить команды в раздевалку, но в подтрибунном помещении Курдин вместе со своим ассистентом догнал арбитров, после чего завязалась потасовка.

Ранее Курдин опроверг нападение на арбитра.