Нурмагомедов составил футбольную команду из бойцов смешанных единоборств

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов собрал футбольную команду, составленную из бойцов смешанных единоборств.

«Ислам Махачев мог бы быть прототипом Бэйла. Если бы я был футбольным тренером, я бы его ставил левым полузащитником. Умар? В футболе по пятибальной шкале можно ему тройку поставить. Я бы его держал на замене. Но если ставить, то опорником, который будет жёстко отбирать мячи. Не знаю, как Тони Фергюсон играет в футбол, но я его поставил бы в центре защиты. Тагир Уланбеков вообще в футбол играть не умеет. Кормье? В европейском он вообще ноль. Я бы его поставил максимум на ворота, чтобы он своим телом все ворота прикрывал, и то на замене. Омари Ахмедов точно не форвард, можно поставить правым защитником, чтобы особо вперед не выходил. Тухугов вообще дерево, честно говоря, в футболе. Зубайра в этом вообще не шарит. Кого взял бы… Слышал, что Даррен Тилл за «Ливерпуль» болеет. Альдо тоже хорошо играет. Я не понимаю людей, которые не любят футбол. Не знаю, как этот вид спорта можно не любить», — сказал Нурмагомедов в видео, опубликованном в инстаграме UFC Russia.

32-летний боец объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи.

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