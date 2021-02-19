Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс».
Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, проходившая на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арене» в Питтсбурге, завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «Пингвинз» отличились Сидни Кросби, Теодор Блюгерс, Джейсон Цукер и Брайан Раст. Единственная шайба гостей на счету Брока Нельсона.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал две результативные передачи. Голкипер гостей Семен Варламов отразил 33 броска из 36.

Ранее Макдэвид набрал 500-е очко в НХЛ, повторив рекорд Кросби.

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