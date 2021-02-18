Макдэвид набрал 500-е очко в НХЛ, повторив рекорд Кросби

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Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Конор Макдэвид достиг отметки в 500 очков за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Макдэвид набрал 500-е очко в НХЛ, повторив рекорд Кросби
  • Reuters

В матче регулярного чемпионата с «Виннипег Джетс» 24-летний канадец отдал две результативные передачи, таким образом преодолев отметку в 500 очков за карьеру.

Для этого Макдэвиду потребовалось 369 матчей — столько же, сколько затратил форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Меньшее число игр для достижения отметки в 500 очков потребовалось лишь семи хоккеистам — Уэйну Гретцки (234 матча), Марио Лемьё (287), Петеру Штястны (322), Майку Босси (349), Эрику Линдросу (352), Яри Курри (356) и Брайану Троттье (362).

«Эдмонтон» победил «Виннипег» со счётом 3:2. За «Ойлерз» дубль оформил Леон Драйзайтль. Ещё одна шайба в активе Ессе Пульюярви. «Джетс» ответили голами Марка Шайфли и Нила Пионка.

В другом матче игрового дня «Калгари Флэймз» с Никитой Нестеровым, не набравшим очков, крупно проиграл «Ванкувер Кэнакс» — 1:5.

Ранее сообщалось, что передача Свечникова не спасла «Каролину» от проигрыша «Флориде» в НХЛ.

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