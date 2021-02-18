Передача Свечникова не спасла «Каролину» от проигрыша «Флориде» в НХЛ

«Каролина Харрикейнз» потерпел поражение от «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Роли, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе «Каролины» забили Джордан Стаал, Себастьян Ахо и Винсент Трочек. Андрей Свечников записал в свой актив голевую передачу.

Победу «Флориде» принесли шайбы Александера Веннберг, Юхо Ламмико и Джонатана Юбердо, отличившегося в основное время и в овертайме. Российский голкипер Сергей Бобровский на лёд не выходил.

В других матчах игрового дня «Детрой Ред Уингз» дома проиграл «Чикаго Блэкхоукс» (0:2), а «Торонто Мэйпл Лифс» на своём льду взял верх над «Оттава Сенаторз» (2:1).

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