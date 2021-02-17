Сорокин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

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Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин стал первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Сорокин признан первой звездой игрового дня в НХЛ
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Сорокин оформил первый в карьере шат-аут, отразив 20 из 20 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз».

Второй звездой дня был признан голкипер «Лос-Анджелес Кингз» Джонатан Куик, отразивший 28 из 28 бросков по своим воротам в матче с «Миннесота Уайлд».

Третьей звездой стал форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Янне Куокканен, набравший 3 (0 + 3) очка в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что Сорокин стал 12-м российским голкипером в истории НХЛ, отыгравшим матч на ноль.

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