Сорокин стал 12-м российским голкипером в истории НХЛ, отыгравшим матч на ноль

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин стал 12-м вратарём из России, оформившим шатаут в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Знакового достижения 25-летнему российскому голкиперу удалось достичь в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз», отразив 20 из 20 бросков по своим воротам.

Таким образом, Сорокин стал 12-м российским вратарём в истории НХЛ, сумевшим отыграть матч на ноль. Рекордсменом по данному показателю является Евгений Набоков (59 шатаутов). Матчи на ноль также в активе Николая Хабибулина (46), Ильи Брызгалова (34), Сергея Бобровского (34), Семёна Варламова (30), Андрея Василевского (21), Антона Худобина (9), Михаила Шталенкова (8), Александра Георгиева (5), Андрея Трефилова (2) и Ильи Самсонова (1).

Ранее сообщалось, что «Айлендерс» победил «Баффало» в матче НХЛ.