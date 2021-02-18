Джокович ни разу не проигрывал в полуфинале и финале Australian Open
- Reuters
Встреча в Мельбурне продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:2.
Таким образом, сербский теннисист выиграл восьмую игру подряд и вышел в 28-й финал «Большого шлема», где поборется за 18-й титул.
Отметим, что Джокович ни разу не проигрывал в полуфинале и финале Australian Open. Об этом сообщает ATP Tour.
В финале Новак Джокович сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция).
Ранее Циципас поделился ожиданиями от матча с Медведевым в полуфинале Australian Open.