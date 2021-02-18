Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над Асланом Карацевым из России в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Встреча в Мельбурне продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

Таким образом, сербский теннисист выиграл восьмую игру подряд и вышел в 28-й финал «Большого шлема», где поборется за 18-й титул.

Отметим, что Джокович ни разу не проигрывал в полуфинале и финале Australian Open. Об этом сообщает ATP Tour.

В финале Новак Джокович сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция).

Ранее Циципас поделился ожиданиями от матча с Медведевым в полуфинале Australian Open.