Кафельников высказался о поражении Карацева от Джоковича в полуфинале Australian Open
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«Карацев просто молодец. Блестящие результаты показал на этом турнире. Это поражение ни капли не подпортило впечатления от его игры. Не считаю, что он выстрелил поздно. Были примеры, когда и в более позднем возрасте теннисисты раскрывались и добивались результатов. Очень рад за Аслана», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».
Встреча проходила в Мельбурне, продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:2.
В финале Джокович сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция).
Ранее Циципас поделился ожиданиями от матча с Медведевым в полуфинале Australian Open.