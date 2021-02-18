Кафельников высказался о поражении Карацева от Джоковича в полуфинале Australian Open

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Бывший российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал победу серба Новака Джоковича над россиянином Асланом Карацевым в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
Кафельников высказался о поражении Карацева от Джоковича в полуфинале Australian Open
  • Reuters

«Карацев просто молодец. Блестящие результаты показал на этом турнире. Это поражение ни капли не подпортило впечатления от его игры. Не считаю, что он выстрелил поздно. Были примеры, когда и в более позднем возрасте теннисисты раскрывались и добивались результатов. Очень рад за Аслана», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила в Мельбурне, продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

В финале Джокович сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция).

Ранее Циципас поделился ожиданиями от матча с Медведевым в полуфинале Australian Open.

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