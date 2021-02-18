Кафельников высказался о поражении Карацева от Джоковича в полуфинале Australian Open

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал победу серба Новака Джоковича над россиянином Асланом Карацевым в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

«Карацев просто молодец. Блестящие результаты показал на этом турнире. Это поражение ни капли не подпортило впечатления от его игры. Не считаю, что он выстрелил поздно. Были примеры, когда и в более позднем возрасте теннисисты раскрывались и добивались результатов. Очень рад за Аслана», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила в Мельбурне, продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

В финале Джокович сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция).

Ранее Циципас поделился ожиданиями от матча с Медведевым в полуфинале Australian Open.