Зверев высказался о ходе матча Джокович — Карацев в полуфинале Australian Open

Бывший немецкий теннисист Михаил Зверев высказался о ходе встречи серба Новака Джоковича и россиянина Аслана Карацева в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

«Первая партия. Джокович сделал то, что лучше всего делает. Особенно тогда, когда он не знает соперника. Он становится настоящей стеной, он заставляет соперника играть. Аслан не нашёл, как эту стену разрушить. Он после Феликса отыгрался с 0:2, против Григора с 0:1. Так что матч ещё не закончен. Но будет сложно, потому что Новак в полуфиналах не ошибается вообще», — сказал Зверев в эфире Eurosport.

После первого сета счёт 1:0 в пользу Новака Джоковича.

Ранее сообщалось, что Джокович поделился ожиданиями от матча с Карацевым в полуфинале Australian Open.