Зверев высказался о ходе матча Джокович — Карацев в полуфинале Australian Open

Короткая ссылка
Бывший немецкий теннисист Михаил Зверев высказался о ходе встречи серба Новака Джоковича и россиянина Аслана Карацева в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
Зверев высказался о ходе матча Джокович — Карацев в полуфинале Australian Open
  • Reuters

«Первая партия. Джокович сделал то, что лучше всего делает. Особенно тогда, когда он не знает соперника. Он становится настоящей стеной, он заставляет соперника играть. Аслан не нашёл, как эту стену разрушить. Он после Феликса отыгрался с 0:2, против Григора с 0:1. Так что матч ещё не закончен. Но будет сложно, потому что Новак в полуфиналах не ошибается вообще», — сказал Зверев в эфире Eurosport.

После первого сета счёт 1:0 в пользу Новака Джоковича.

Ранее сообщалось, что Джокович поделился ожиданиями от матча с Карацевым в полуфинале Australian Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить