Фуркад прокомментировал свои слова о готовности поработать со сборной России по биатлону

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад прокомментировал свои слова о готовности поработать со сборной России.

«Я не говорил, что обязательно буду работать тренером. Просто я считаю, что Россия занимает не то место, которое заслуживает. Однако работа тренером — это не то, чем бы я хотел заниматься по жизни, поскольку она требует постоянных поездок и приносит много переживаний. Сейчас я предпочитаю проводить время более спокойно, так что запрыгивать обратно я пока не намерен», — приводит слова Фуркада «Матч ТВ».

Он отметил, что тренерская работа не является его основной целью.

«Хочу отдать должное спорту за то, что он дал мне, но сделать это за пределами соревнований. Я буду участвовать в выборах в комиссию спортсменов МОК во время Олимпиады в Пекине. Я убеждён, что спортсмены должны влиять на изменения и улучшение олимпийского движения», — добавил француз.

32-летний Фуркад завершил спортивную карьеру в марте 2020 года. В его активе, помимо пяти побед на Олимпиадах, 13 титулов чемпиона мира и семь «Больших хрустальных глобусов».

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал готовность Фуркада стать тренером сборной России.