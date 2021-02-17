Губерниев считает, что Фуркад может помочь любой команде

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал готовность многократного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада стать тренером сборной России.

«Такой человек, как Мартен Фуркад, может помочь любой сборной, безусловно. Но мы же должны понимать, что он работает в оргкомитете Олимпийских игр в Париже—2024. Мы задавали вопрос, рассчитывая, что Фуркад ответит правильно. Здорово, что у нас сейчас общественное мнение считает, что мы с коллегой Трифановым формируем состав тренеров сборной. Попробуем ещё кого-нибудь позвать», — сказал Губерниев «Чемпионата».

Легендарный французский биатлонист завершил карьеру в 2020 году.

Ранее Губерниев высказался о желании Фуркада возглавить сборную России.