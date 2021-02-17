Губерниев считает, что Фуркад может помочь любой команде

Короткая ссылка
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал готовность многократного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада стать тренером сборной России.
Губерниев считает, что Фуркад может помочь любой команде
  • РИА Новости

«Такой человек, как Мартен Фуркад, может помочь любой сборной, безусловно. Но мы же должны понимать, что он работает в оргкомитете Олимпийских игр в Париже—2024. Мы задавали вопрос, рассчитывая, что Фуркад ответит правильно. Здорово, что у нас сейчас общественное мнение считает, что мы с коллегой Трифановым формируем состав тренеров сборной. Попробуем ещё кого-нибудь позвать», — сказал Губерниев «Чемпионата».

Легендарный французский биатлонист завершил карьеру в 2020 году.

Ранее Губерниев высказался о желании Фуркада возглавить сборную России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить