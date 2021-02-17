Губерниев считает, что Фуркад может помочь любой команде
- РИА Новости
«Такой человек, как Мартен Фуркад, может помочь любой сборной, безусловно. Но мы же должны понимать, что он работает в оргкомитете Олимпийских игр в Париже—2024. Мы задавали вопрос, рассчитывая, что Фуркад ответит правильно. Здорово, что у нас сейчас общественное мнение считает, что мы с коллегой Трифановым формируем состав тренеров сборной. Попробуем ещё кого-нибудь позвать», — сказал Губерниев «Чемпионата».
Легендарный французский биатлонист завершил карьеру в 2020 году.
Ранее Губерниев высказался о желании Фуркада возглавить сборную России.