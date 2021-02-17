Гурейро: Кубок Первого канала — полный восторг

Российский фигурист Джонатан Гурейро поделился эмоциями от командного Кубка Первого канала, который проходил в Москве.

«Кубок Первого канала — полный восторг. Многие думали, что это будет совсем «мясо». Лично для нас это были соревнования с элементами шоу. Первый день был необычным. Обычно мы катаемся перед судьями, обедаем и затем отдыхаем. А здесь за день до турнира были жеребьёвка, прыжковый фестиваль, постановка номера. В какой-то момент мы подумали, что не успеем выступить сами. В первый день никто не понимал эту движуху. Но на второй день все поняли, что это действительно командный турнир. Мне кажется, все почувствовали энергию друг друга. И это нам помогало», — сказал Гурейро в интервью Sport24.

Гурейро вместе со своей партнёршей Тиффани Загорски выступал за команду «Красная машина», капитаном которой была олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Ранее сообщалось, что ISU намерен создать «пузырь» на ЧМ по фигурному катанию.