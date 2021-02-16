ISU намерен создать «пузырь» на ЧМ по фигурному катанию

Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дайкема заявил, что при проведении чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме будет применён опыт организации мирового первенства по конькобежному спорту в Херенвене.

«Мы собираемся использовать опыт проведения чемпионата мира в Херенвене для чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме и для первенства мира по шорт-треку в Дордрехте. «Пузырь», систему которого мы использовали в конькобежном спорте, будет применяться как для шорт-трека, так и для фигурного катания. Мы придерживались курса, что нам нужно проводить соревнования для спортсменов и болельщиков, с учётом вопросов безопасности для здоровья. Потому стояла задача организовать конькобежный «хаб», сделав его максимально безопасным. Мы работали по очень строгому протоколу. В частности, было взято более 2000 ПЦР-тестов в Херенвене. Результатами работы я очень доволен. За пять недель мы провели четыре уникальных интересных старта. Было много рекордов и чувствовался настоящий спортивный дух», — цитирует Дайкему РИА Новости.

Чемпионат мира по конькобежному спорту завершился 14 февраля. Спортсмены жили в «пузыре» и могли покинуть отель только для того, чтобы поехать на каток.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 22 по 28 марта.

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