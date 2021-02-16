ISU намерен создать «пузырь» на ЧМ по фигурному катанию

Короткая ссылка
Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дайкема заявил, что при проведении чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме будет применён опыт организации мирового первенства по конькобежному спорту в Херенвене.
ISU намерен создать «пузырь» на ЧМ по фигурному катанию
  • Reuters

«Мы собираемся использовать опыт проведения чемпионата мира в Херенвене для чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме и для первенства мира по шорт-треку в Дордрехте. «Пузырь», систему которого мы использовали в конькобежном спорте, будет применяться как для шорт-трека, так и для фигурного катания. Мы придерживались курса, что нам нужно проводить соревнования для спортсменов и болельщиков, с учётом вопросов безопасности для здоровья. Потому стояла задача организовать конькобежный «хаб», сделав его максимально безопасным.  Мы работали по очень строгому протоколу. В частности, было взято более 2000 ПЦР-тестов в Херенвене. Результатами работы я очень доволен. За пять недель мы провели четыре уникальных интересных старта. Было много рекордов и чувствовался настоящий спортивный дух», — цитирует Дайкему РИА Новости

Чемпионат мира по конькобежному спорту завершился 14 февраля. Спортсмены жили в «пузыре» и могли покинуть отель только для того, чтобы поехать на каток.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 22 по 28 марта.

Ранее сообщалось, что Загитова, Косторная и Трусова выступят на шоу в честь 80-летия Алексея Мишина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить