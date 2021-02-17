Слуцкий рассказал о сложностях работы главным тренером сборной России

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, в чём сложность работы главным тренером сборной России по футболу.
Слуцкий рассказал о сложностях работы главным тренером сборной России
  • Reuters

«Это очень тяжело. Даже добившись какого-то положительного результата, ты не выйдешь из этой ситуации победителем. Это игра в одни ворота. Уйти на волне почти невозможно. Не может Черчесов уйти из команды после ЧМ-2018 или Хиддинк после Евро-2008. Наоборот, когда ты на волне, то тебе кажется, что дальше результаты будут только лучше и нужно продолжать работу», — цитирует Слуцкого Sport24.

Слуцкий возглавлял сборную России с 2015 по 2016 год. В настоящее время команду возглавляет Станислав Черчесов.

Ранее Слуцкий высказался о возможности своей работы в «Спартаке».

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